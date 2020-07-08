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08.07.2020 13:24

На очередном заседании депутаты внесли изменения в бюджет города Калуги

Перед началом работы Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил Знаки Городской Думы "За личный вклад в развитие Калуги" депутатам Городской Думы Татьяне Коняхиной и Марине Ставиской, председателю комитета административного и жилищного контроля управления городского хозяйства Александру Барсукову и председателю калужского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, начальнику лаборатории ОАО "КТЗ" Николаю Брокмиллеру.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Депутаты внесли изменения в бюджет города.

Производится досрочное погашение коммерческих кредитов, срок исполнения обязательств по которым наступает в 2021 году, в сумме 915 миллионов рублей за счет увеличения заимствований в 2020 году у кредитных организаций. Досрочное погашение производится с целью минимизации стоимости обслуживания долговых обязательств и повышения долговой устойчивости муниципалитета.

Также вносятся изменения в ведомственную структуру расходов бюджета. 1,5 млн. рублей будет перенаправлено с благоустройства общественных территорий на ремонт и благоустройство дворовых территорий.

На благоустройство дворовых территорий будет дополнительно выделено 177 тысяч рублей. 490 тысяч рублей будет направлено на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства. 219 тысяч рублей выделяется на организацию и проведение мероприятий в области социальной политики. 103 тысячи рублей выделяется на проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях.

В ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям "Калугатеплосеть" и "Управление калужского троллейбуса".

Фото: Калужская городская Дума
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Депутаты затронули ряд актуальных для калужан вопросов. Виктор Борсук поинтересовался сроками нанесения разметки на дорогах города. По словам начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, разметка будет нанесена на площади 80 тысяч квадратных метров, на всех улицах первой категории и на подходах к школам работы будут выполнены с использованием термопластика. Полностью завершить работы планируется до 1 августа.

- Ремонтные работы на улице Московской, и, в частности, на Азаровском путепроводе вызывают серьезные транспортные проблемы, - отметил Виктор Борсук, - подрядчику следует рассмотреть возможность выполнения большинства работ в ночное время.

Как рассказал временно исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий Денисов, в настоящее время работы ведутся и днем, и ночью, будут приняты все необходимые меры для того, чтобы уменьшить неудобства как для автомобилистов, так и для жителей расположенных поблизости домов.

Александр Окунев напомнил руководителям Городской Управы о тянущейся с прошлого года проблеме: после ремонта улицы Рылеева в рамках проекта БКАД, на перекрестке с улицей Огарева после дождей образуется огромная лужа.

- Ливневая канализация находится всего в нескольких метрах, чтобы исправить ситуацию не потребуется большой объём работ, - подчеркнул Александр Окунев.

Дмитрий Денисов пообещал провести переговоры с подрядчиком по вопросу исполнения гарантийных обязательств.

Евгений Каменарович затронул вопрос многокилометровых пробок в микрорайоне Турынино, вызванных ремонтными работами.

- Работы на улице Советской находятся на завершающей стадии, подрядчик укладывается в график, - сообщил Дмитрий Денисов, - городские власти делают всё возможное, но полностью избежать неудобств в ходе таких масштабных ремонтных работ не удастся.

Вопросы ремонта дорог, дворовых территорий и обеспечения безопасности дорожного движения будут находиться на контроле депутатского корпуса.

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