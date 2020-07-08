Особая экономическая зона "Липецк" признана лучшей в стране

Особая экономическая зона "Липецк" названа лучшей в стране по эффективности функционирования с момента старта ее работы. Такие данные озвучили на заседании Совета по инвестиционному климату под председательством главы региона Игоря Артамонова. В отчете министерства экономического развития сказано, что оценка особых экономических зон страны проводилась по более чем 30 показателям. Учитывалась деятельность резидентов, рентабельность вложения бюджетных средств и вклад в достижение национальных целей, работа управляющих компаний.

- Показатели ОЭЗ "Липецк" выполнены на 100 процентов или перевыполнены, - отметил Игорь Артамонов. Он напомнил, что ОЭЗ "Липецк" лидирует во многих рейтингах страны.

- Здесь сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, - сказал губернатор. - Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона.

По словам Артамонова, в настоящее время в особой экономической зоне "Липецк" размещено производство 65 резидентов, из них 19 - с участием иностранных инвесторов. В развитие региона вложено более 66,5 миллиарда рублей, создано свыше 4,6 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем реализованной продукции за весь период функционирование особой экономической зоны достиг 125,9 миллиарда рублей, объем уплаченных налогов в бюджеты разных уровней составляет 3,5 миллиарда рублей, объем таможенных платежей - более восьми миллиардов рублей.