Особая экономическая зона "Липецк" признана лучшей в стране

- Показатели ОЭЗ "Липецк" выполнены на 100 процентов или перевыполнены, - отметил Игорь Артамонов. Он напомнил, что ОЭЗ "Липецк" лидирует во многих рейтингах страны.
- Здесь сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, - сказал губернатор. - Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона.
По словам Артамонова, в настоящее время в особой экономической зоне "Липецк" размещено производство 65 резидентов, из них 19 - с участием иностранных инвесторов. В развитие региона вложено более 66,5 миллиарда рублей, создано свыше 4,6 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем реализованной продукции за весь период функционирование особой экономической зоны достиг 125,9 миллиарда рублей, объем уплаченных налогов в бюджеты разных уровней составляет 3,5 миллиарда рублей, объем таможенных платежей - более восьми миллиардов рублей.