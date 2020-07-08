Петр Бирюков: Городские службы переведены в режим повышенной готовности

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сегодня ухудшения погоды. В течение дня может выпасть до 50 процентов от месячной нормы осадков. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12.00 мск до 03.00 мск четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 м/сек, - отметил Петр Бирюков. - За весь период ожидается более 50 процентов месячной нормы осадков".

По его словам, приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заммэра.

Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

В городе также приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды и защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.