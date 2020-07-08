Под Тулой обнаружили контрафактные сигареты на 5,5 миллиона рублей

В Тульской области двое мужчин и одна женщина занимались незаконным оборотом контрафактных сигарет. Сотрудниками подразделения экономической безопасности возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство" и "Использование поддельных акцизных марок в крупном размере", сообщает МВД-медиа.

Полицейские узнали, что двое мужчин 40 и 44 лет и 33-летняя женщина хранят сигареты десяти различных наименований без акцизных марок. В ходе оперативной проверки подтвердились подозрения о том, что на табачные изделия в дальнейшем наклеивались поддельные акцизные марки, после чего они поступали в торговлю.

Сыщики выяснили, где находится склад и офис этой "фирмы". В ходе обыска в присутствии понятых у подельников было изъято более 121 тысячи пачек сигарет без акцизных марок. После нехитрой процедуры с маркировкой стоимость этих табачных изделий оценивалась бы в сумму, превышающую 5 миллионов 467 тысяч рублей.