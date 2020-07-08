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08.07.2020 00:24
Рубрика: Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше НИИ в Москве

Открытое горение на крыше Институт биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) ликвидировано. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

В Самарской области на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар

"Ликвидация открытого горения в 23.29", - приводит РИА Новости сообщение источника в главке.

В пресс-службе ведомства добавили, что возгорание произошло на площади 10 квадратных метров. Сейчас пожарные проводят в здании повторную проверку.

Интересно, что в этом институте создана тест-система для анализа на коронавирусную инфекцию и разрабатывается перспективная вакцина против COVID-19.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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