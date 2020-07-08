При столкновении катеров под Воронежем пострадали четыре человека

Два катера столкнулись в акватории воронежского "моря" близ поселка Радчино вечером 7 июля. Погибших нет, четыре человека с травмами доставлены в больницу.

Как сообщает РИА Новости, пострадали мужчины 1966 и 1968 годов рождения, а также женщины 40 и 34 лет. Катера были отбуксированы на стоянку государственной инспекции по маломерным судам.

Проверку по факту столкновения маломерных судов проводит воронежская транспортная прокуратура. Установлено, что авария произошла на Воронежском водохранилище 7 июля около 21 часа 30 минут после того, как, по предварительным данным, владелец одного из катеров передал управление лицу, у которого нет прав на управление маломерными судами. Другой водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

"Водитель и владелец одного из катеров привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 11.8 КоАП РФ (управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном или передача управления судном лицу, не имеющему такого права) с назначением административного штрафа на сумму 30 тысяч рублей", - отметили в транспортной прокуратуре.

Обстоятельства произошедшего уточняются.