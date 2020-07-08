Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Мужчину обвиняют сразу по трем статьям УК РФ о половой неприкосновенности.

По версии следствия, обвиняемый с декабря 2016 года до июня 2018 года в своей столичной квартире, а также в доме, расположенном в Тверской области, совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении малолетних. От его действий пострадало 9 несовершеннолетних в возрасте 9-15 лет: 8 мальчиков и одна девочка.

"Уголовное дело будет направлено в Нагатинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей", - сообщила Нефедова.