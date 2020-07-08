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08.07.2020 12:33
Рубрика: Культура

Замедленная съемка

Работа над фильмом о погибшей хоккейной команде началась со скандала
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 148(8202)
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" выступил против начавшихся съемок художественного фильма к десятой годовщине гибели близ аэропорта Туношна своей хоккейной команды. Недовольство выразили и родители некоторых погибших игроков.
Целый ряд сцен съемочной группе придется снимать не на родной ярославской "Арене-2000", а в других локациях. Фото: Ирина Штольба Целый ряд сцен съемочной группе придется снимать не на родной ярославской "Арене-2000", а в других локациях. Фото: Ирина Штольба
Целый ряд сцен съемочной группе придется снимать не на родной ярославской "Арене-2000", а в других локациях. Фото: Ирина Штольба

"Полгода назад авторы картины "Только Локо!" обратились в адрес ХК "Локомотив" с просьбой о содействии в съемках, предоставили синопсис и рабочий сценарий фильма, - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте клуба. - Внимательно изучив эти документы, руководство клуба приняло решение отказать в поддержке в силу ряда объективных и весомых причин. Во-первых, мы считаем, что производство такой киноленты сейчас является несвоевременным. Кроме того, сценарий носит крайне поверхностный характер и не представляет зрителям весь масштаб, глубину и необратимость трагедии команды "Локомотив".

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
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При этом в клубе подчеркивают, что готовы содействовать созданию полнометражного художественного фильма, "если будет проведен национальный конкурс на лучший сценарий, получено полное одобрение со стороны родных и близких, а в качестве экспертов и консультантов картины выступят компетентные люди, глубоко пережившие трагедию сентября 2011 года".

В конце июня создатели фильма на пресс-конференции в Москве рассказали, что задуманная кинокартина - не о трагедии, это не фильм-катастрофа. Он о команде глазами простых людей, болельщиков, технического персонала и родственников погибших игроков. По сюжету действие фильма происходит накануне и в день трагедии: болельщики едут на игру любимой команды, которая, увы, не состоится. Но то, что съемочная группа посчитала "выражением любви всех болельщиков к погибшей команде", хоккейный клуб и родственники игроков восприняли совсем иначе.

В клубе подчеркивают, что готовы содействовать съемкам, если будет проведен конкурс на лучший сценарий

- Я ознакомился со сценарием только на днях и остался в недоумении, - рассказывает Леонид Ткаченко - отец бывшего нападающего и вице-капитана команды "железнодорожников" Ивана Ткаченко. - Там "Локо" нет вообще. Я совсем не понял, что авторы хотели сказать. Буду отзывать свое согласие на съемки. Знаю, что и другие родители собираются это сделать.

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма "Только Локо!" - известный российский режиссер и кинодраматург Владимир Алеников. В ролях заняты Алексей Гуськов, Кирилл Плетнев, Cергей Баталов, Ирина Розанова, Анна Уколова, Андрей Мерзликин, Александр Рапопорт, Никита Волков. Снимает киноленту ярославская кинокомпания "ЯрСинема" совместно с АНО "Эколлайн. Культура и искусство".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Представители творческой группы, тоже выступившие в публичном пространстве, заявили, что удручены происходящим, однако полагают, что "давать оценки сценарию как "крайне поверхностному" может только зритель и только после выхода фильма в прокат".

- Задача кинопроекта - сделать подарок сотням тысяч поклонников замечательной команды и создать своеобразный кинопамятник "Локомотиву" на долгие годы, - пояснили они.

В правительстве Ярославской области сообщили, что знают о ситуации, сложившейся вокруг съемок художественного фильма, посвященного погибшей команде "Локомотив": "И творческая киногруппа, и менеджмент клуба имеют свои точки зрения, заслуживающие внимания и уважения. Стороны должны путем переговоров и конструктивного обсуждения достичь компромисса".

Создатели фильма дали понять, что "матч состоится при любой погоде", однако они подчеркнули, что готовы к диалогу и сотрудничеству и "не оставляют надежд на возможные компромиссы по взаимодействию" с хоккейным клубом.

Справка "РГ"

Ярославская хоккейная команда "Локомотив" трагически погибла 7 сентября 2011 года близ ярославского аэропорта Туношна. Самолет Як-42, на котором команда должна была лететь на игру в Минск, упал на взлете, унеся жизни 44 человек - 37 хоккеистов и тренеров, а также семи членов экипажа. Выжить удалось одному человеку - бортинженеру Александру Сизову.

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