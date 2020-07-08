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08.07.2020 08:54
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Рекордное число студентов приняли участие в первом этапе Добровольного квалификационного экзамена

Текст: Любовь Проценко

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, второй этап Добровольного квалификационного экзамена, который стартовал в Москве, продлится до 31 июля. После оценки теоретических знаний студенты будут решать практические кейсы от компаний-партнеров программы. Победителей определят в сентябре и им предложат оплачиваемые стажировки или даже трудоустройство. Наталья Сергунина поделилась подробностями:

Фото: Из личного архива Анны Мишиной
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- В первом этапе приняли участие больше 12 тысяч студентов из 370 вузов, включая 115 московских. Это абсолютный рекорд за все время проведения экзамена. Успешно справились с тестированием и прошли во второй этап пять тысяч молодых специалистов. Теперь их ждет практическая часть в форме видеоконференций с потенциальными работодателями.

Во втором туре студенты в командах по пять-семь человек будут работать над кейсами, предложенными крупнейшими компаниями, выполнят ряд дополнительных заданий, раскрывающих их навыки и профкачества. Каждое практическое испытание будет длиться около четырех часов, включая презентацию проекта.

Среди партнеров программы 2020 года - "Росатом", РЖД, "Сбербанк", ВТБ, "Яндекс", Mail.ru Group, Renault, Superjob, PepsiCo, Coca-Cola, "МегаФон", МТС и "Билайн".

Число участников увеличилось во многом благодаря онлайн- формату экзамена - он вдвое больше, чем в прошлом году.

Судя по результатам первого этапа, московские студенты показали традиционно высокий уровень подготовки. Многие из тех, кто успешно сдал тестирование, представляют МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИЯУ "МИФИ", МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ МИЭТ и другие столичные вузы.

Напомню, впервые Добровольный квалификационный экзамен прошел в 2017 году, тогда свои знания проверили почти 350 студентов. В 2018 году участников было уже 2,3 тысячи, а в 2019-м - больше шести тысяч (примерно из 100 учебных заведений).

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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