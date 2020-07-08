Синоптики предупредили о необычном климатическом явлении

"Температурный градиент" ожидается в Московском регионе в среду. Суть необычного климатического явления - в разнице температур. В отдельных районах она может составлять до 15 градусов, пояснили в Гидрометцентре России.

"Восьмого июля в Москве сложится совершенно нестандартная ситуация, когда в столице и на востоке области еще жарко, на востоке так и вовсе до + 33, а в это же время в западных районах не выше 23 градусов", - со ссылкой на синоптиков пишет ТАСС.

Такой температурный разброс связан с прохождением холодного фронта и перемещением воздушных масс с запада.