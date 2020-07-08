Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся ливни

Серия дождливых вечеров в российской столице прервется 10 июля, сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, 7 июля в зоне грозового фронта оказался запад столичного региона: например, вечером в районе Тушино выпало 30 мм осадков. Дожди в Москве прогнозируются и сегодня, 8 июля. Больше всего осадков, как ожидается, выпадет с 15.00 до 21.00.

В ночь с 8 на 9 июля ливни с разной интенсивностью пройдут во всем регионе. Днем дожди постепенно отступят.

Не исключено, что на западе Московской области месячная норма осадков к 10 июля окажется перевыполненной.