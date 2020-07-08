"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом"

В центральном матче 27-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" в столичном дерби сыграл вничью с "Локомотивом" - 1:1.

Перед этой встречей в стане "красно-белых" произошло важное событие: с поста генерального директора был уволен Томас Цорн. Поговаривают, что после этого решения руководства клуба предрешено и будущее главного тренера команды Доменико Тедеско, которого в "Спартак" пригласил, собственно, Цорн. Судя по поведению немца в матче с "Локомотивом", уход Томаса повлиял на его настроение.

По ходу первого тайма Доменико был очень эмоционален. Он бурно отпраздновал гол Эсекьела Понсе, и еще эмоциональнее отреагировал на назначение пенальти в пользу "Локомотива" в конце первой половины. Специалист наорал на арбитра Сергея Лапочкина и был удален со скамейки. Подошедший к "точке" Алексей Миранчук не промахнулся - 1:1.

После перерыва моментов у чужих ворот команды почти и не создали. Запомнились разве что эпизоды с участием Миранчука и Рифата Жемалетдинова, когда "Локомотиву" чуть не повезло. Но в целом ничья по такой игре - закономерный результат.

В турнирной таблице "Спартак" остался седьмым, имея в своем активе 33 очка. Ну а "Локомотив" идет на втором месте (50 очков).