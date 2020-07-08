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08.07.2020 21:30
Рубрика: Общество

Уникальный метод помог спасти пациента после инсульта в больнице Вересаева

Текст: Любовь Проценко
Уникальный протокол тромболитического лечения пациента с инсультом использовали в Региональном сосудистом центре на базе больницы Вересаева.

Мужчине, который находился на постоянной поддерживающей терапии препаратом, разжижающим кровь, удалось провести противопоказанный в таком случае тромболизис. С помощью антидота медики смогли "выключить" действие антикоагулянта, без чего невозможно было бы приступить к дальнейшим действиям. Состояние 57-летнего пациента, поступившего с острым нарушением мозгового кровообращения, по шкале инсульта NIH оценивали в 15 из 30 баллов. Речевые нарушения, спутанность сознания, правосторонний гемипарез - целый букет симптомов был у него. Все это было чревато тем, что он останется инвалидом. Но врачам удалось его спасти. Произошло это во многом благодаря тому, что близкие быстро обратились за помощью после первых симптомов - буквально через два часа.

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Выяснилось, что до этого из-за мерцательной аритмии он регулярно принимал антикоагулянт, - рассказала заведующая 15-м неврологическим отделением, невролог Джавгарат Муртазалиева. - У нас была возможность провести пациенту тромболизис и растворить тромбы, но только после деактивации препарата. В противном случае мы получили бы кровоизлияние.

На принятие мер у врачей было четыре часа, по истечению которых в головном мозге сформировались бы необратимые изменения. Экстренно собранная рабочая группа специалистов больницы приняла решение впервые использовать в своей практике новый препарат - инактиватор.

- Препарат-антидот обычно применяется в хирургии при проведении экстренных операций, когда необходимо снизить риски кровотечений, а в составе тромболитической терапии при инсульте использовался в стране лишь несколько раз, в частности, в Москве, по нашим данным, мы применили его первыми, - отметила Джавгарат Муртазалиева.

Фото: iStock
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Своевременная терапия поставила пациента на ноги. Уже через сутки компьютерная томография показала - кровоизлияния нет. С положительным эффектом (тяжесть по шкале инсульта была оценена всего в 2 балла) и без осложнений он был выписан домой. Специалистам больницы Вересаева удалось спасти человека от глубокой инвалидизации.

Специалисты регионального сосудистого центра признаются: применение новой методики с антидотом стало для них важным опытом, однако результат показал, что такое лечение пациентов с инсультами работает. Значит, теперь оказать эффективную помощь при необходимости можно будет еще большему числу пациентов.

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