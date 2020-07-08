В Белгородской области полностью открыли кафе и рестораны

В Белгородской области разрешили открыть залы кафе и ресторанов. Соответствующие поправки внесены в постановление главы региона Евгения Савченко, регулирующие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что до этого в регионе работали лишь летние площадки общепита.

Как отмечается в документе, владельцы заведений должны перед открытием залов предварительное уведомить об этом органы местного самоуправления и Роспотребнадзора. Кроме того, разрешается использовать лишь до половины посадочных мест, при этом мебель расставить так, чтобы посетители смогли выдержать социальную дистанцию в полтора метра.

Помимо этого, в регионе разрешили проведение первого массового мероприятия с начала пандемии. На Третьем ратном поле России пройдут торжества в честь годовщины Прохоровского танкового сражения. В самом поселке Прохоровка откроется Музей тыла.