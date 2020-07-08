Новости

Матвиенко по-новому поприветствовала членов Совфеда 10:21
Audi Q4 Sportback e-tron: новый только кузов 10:20
В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника 10:18
Стали известны сроки открытия Бали для иностранных туристов 10:04
В Бурятии приняли меры по профилактике распространения чумы 10:01
АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross 10:00
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов 09:49
Главу комитета думы Астраханской области заподозрили в мошенничестве 09:49
На Ямале после столкновения автобуса и грузовика погиб человек 09:39
В Красноярском крае девушка разбилась при фотосессии 09:39
Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом 09:38
Кабмин утвердил особенности оказания медпомощи во время опасных заболеваний 09:38
В омской колонии осужденных изолировали из-за вспышки ОРВИ 09:28
Эксперты: Каждое пятое немецкое предприятие опасается банкротства 09:27
Еще 1195 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар 09:23
Hyundai показал спорт-седан Elantra N Line 09:15
Названа причина экстренной посадки самолета на Сахалине 09:14
В ВС США усомнились в гибели американских военных в Афганистане из-за РФ 09:14
Бирюков: В парке Северного речного вокзала появится зона отдыха с бассейнами 09:13
В Ленобласти зафиксировали нашествие гадюк 09:11
Почему в жару нужно включать печку в машине 09:00
Наталья Сергунина: Рекордное число студентов приняли участие в первом этапе Добровольного квалификационного экзамена 08:54
Жертвами ливней в Японии стали 60 человек 08:50
День России предложили перенести на 1 июля 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 09:23
Рубрика: Общество

В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар

Текст: Любовь Проценко

В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- День семьи, любви и верности - символический праздник для молодоженов, многие пары стремятся заключить брак именно в этот день. В этом году он выпал на среду, когда торжественные регистрации брака проходят только во Дворцах бракосочетания, но по многочисленным просьбам молодых церемонии состоятся во всех отделах ЗАГС. Сегодня в столичных ЗАГСах пройдет около 300 торжественных регистраций.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Какие мероприятия ко Дню семьи, любви и верности пройдут в учреждениях соцсферы

Ромашка - символ Дня семьи, любви и верности, полевой цветок, знак чистоты отношений, любви и верности. Именно его сегодня вручают парам во время торжественной регистрации брака.

Дворец бракосочетания N1, Дворец бракосочетания на ВДНХ и Левобережный отдел ЗАГС будут тематически украшены. Букеты ромашек невестам будут вручать в Шипиловском, Измайловском, Новомосковском отделах ЗАГС, отделе ЗАГС Южное Бутово и во Дворцах бракосочетания N1, N3, на ВДНХ и в Коломенском.

Кроме того, с 8 июля возобновляется проведение церемоний чествования юбиляров супружеской жизни. Первые церемонии чествования пройдут во Дворце бракосочетания в Коломенском, в Кутузовском, Нагатинском, Тушинском и Черемушкинском отделах ЗАГС.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Он отмечается в России с 2008 года, и за это время 8 июля браки заключили около 4,5 тыс. пар.

В регионах Общество Семья и дети Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День семьи, любви и верности

Главное сегодня

День России предложили перенести на 1 июля
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов
Российские военные сообщили о заходе кораблей НАТО в Черное море
МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет