В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- День семьи, любви и верности - символический праздник для молодоженов, многие пары стремятся заключить брак именно в этот день. В этом году он выпал на среду, когда торжественные регистрации брака проходят только во Дворцах бракосочетания, но по многочисленным просьбам молодых церемонии состоятся во всех отделах ЗАГС. Сегодня в столичных ЗАГСах пройдет около 300 торжественных регистраций.

Ромашка - символ Дня семьи, любви и верности, полевой цветок, знак чистоты отношений, любви и верности. Именно его сегодня вручают парам во время торжественной регистрации брака.

Дворец бракосочетания N1, Дворец бракосочетания на ВДНХ и Левобережный отдел ЗАГС будут тематически украшены. Букеты ромашек невестам будут вручать в Шипиловском, Измайловском, Новомосковском отделах ЗАГС, отделе ЗАГС Южное Бутово и во Дворцах бракосочетания N1, N3, на ВДНХ и в Коломенском.

Кроме того, с 8 июля возобновляется проведение церемоний чествования юбиляров супружеской жизни. Первые церемонии чествования пройдут во Дворце бракосочетания в Коломенском, в Кутузовском, Нагатинском, Тушинском и Черемушкинском отделах ЗАГС.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Он отмечается в России с 2008 года, и за это время 8 июля браки заключили около 4,5 тыс. пар.