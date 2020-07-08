В Калуге юбилейную медаль вручили Анне Безготкиной

Депутат Городской Думы Константин Сотсков и предприниматель Глеб Белов вручили юбилейную медаль "75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." малолетнему узнику концлагерей Анне Федоровне Безготкиной.

Анна Федоровна была совсем малышкой, когда вместе с мамой попала в фашистский концлагерь. Те события почти не помнит. Но память сохранила само возвращение домой: вокруг разруха, дом сгорел, пришлось поселиться в погребе. Как только отец возвратился с фронта, семья взялась за постройку дома. Возможно, именно тогда маленькая Аня решила стать строителем.

Сразу после получения паспорта переехала в Калугу и поступила в фабрично-заводское училище, после которого устроилась работать на Калужский комбинат синтетических душистых веществ. В ее трудовой книжке имеется только одно место работы - всю жизнь проработала при комбинате на стройке штукатуром-маляром и плиточником.

"На долю Анны Федоровны выпало немало страшных испытаний, никому не пожелаешь такого детства, - отметил депутат Константин Сотсков. - Всю свою жизнь она проработала в строительстве, многие дома в Калуге отделаны ее руками. Сегодня особенно приятно вручить ей юбилейную медаль, высказать слова благодарности и поздравить с самым почитаемым в России праздником - Днем Победы".