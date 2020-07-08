В Клину пройдет "живой" музыкальный фестиваль

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией COVID-2019, шестой Международный музыкальный фестиваль имени П.И. Чайковского традиционно состоится на территории музея-заповедника великого русского композитора. Фестиваль пройдет с 31 июля по 9 августа в формате open-air.

В связи с сохраняющейся опасностью распространения заболевания количество зрителей на концертах, обычно составляющее 1000-1200 человек, планируется уменьшить до 600-700, а рассадка зрителей будет производиться с соблюдением всех санитарных норм. Все концерты будут организованы на большой поляне музея-заповедника, а также впервые за историю фестиваля один из концертов прозвучит на выездной площадке - на единственной в Подмосковье сцене на воде в парке "Сестрорецкий". Цены на билеты в этом году было решено снизить, а на открытие и закрытие фестиваля можно будет попасть за 100 рублей.

Афиша фестиваля в этом году исключительно разнообразна и включает в себя разные жанры, в которых работал Чайковский: опера, балет, драматический театр, симфоническая музыка. Впервые был сформирован Оргкомитет фестиваля, в который вошли известные деятели искусства: пианист Денис Мацуев и актер Евгений Миронов, режиссер Дмитрий Бертман и дирижер Владимир Федосеев, и другие. Художественным руководителем фестиваля с 2020 года стал Юрий Башмет. Как сказал музыкант: "Для меня Чайковский - самый любимый композитор. Клин - совершенно особое место, с невероятной энергетикой и совершенно особой аурой".

Фестиваль откроется 31 июля музыкально-драматическим спектаклем "Ч+Ч", посвященным юбилеям Чайковского и Антона Чехова. В спектакле примут участие артисты труппы музея-заповедника "Мелихово" и оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. На следующий день посетителей фестиваля ждет балетный вечер: дивертисменты из знаменитых балетов Чайковского будут танцевать солисты балетной труппы Большого театра. Среди других музыкальных событий в программе - спектакль "Неизвестный Чайковский", где в исполнении солистов театра "Геликон-опера" прозвучат фрагменты из неоконченных и малоизвестеных опер композитора, а также вечер джазовых импровизаций по мотивам музыки Чайковского в необычных интерпертациях джазового музыканта Игоря Бутмана и его биг-бэнда. Также в зале музея-заповедника состоятся концерты, в которых примут участие юные музыканты - участники Международной академии фестиваля.

Кстати

Прямые трансляции всех событий шестого Международного музыкального фестиваля имени П.И. Чайковского можно будет посмотреть на сайте телеканала "Культура". В начале сентября записи этих трансляций покажут по телевидению.