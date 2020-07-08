В Москве число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 30%

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтвержден 621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Уже два месяца средний еженедельный прирост заболевших снижается. За месяц новых случаев стало меньше на 31%.

Среди вновь зараженных 39,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% - от 46 до 65, 16,3% - от 66 до 79, еще 7% - старше 80 лет. 10,1% среди заболевших - дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже взяты под меднаблюдение.