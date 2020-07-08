В парке "Зарядье" появился робот-бариста

В парке "Зарядье" после перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией, появились автоматы с мороженым и даже робот-бариста, который меньше чем за минуту сделает кофе или молочный коктейль.

Новомодное устройство своим внешним видом напоминает гигантскую кофемашину. "Железный человек" старается всячески привлечь к себе внимание, периодически включая громкую музыку. Посетители парка, особенно дети, такому аттракциону рады. Взрослым по душе другие таланты робота - может, например, приготовить латте, капучино, американо, а еще молочные коктейли с шоколадом, клубникой или вишней. Цены, в принципе, как в обычных кофейнях формата to go.

Сделать заказ можно с помощью одного из планшетов, установленных у мини-кофейни. Корреспондент "РГ" заказал латте. На его приготовление машина потратила около минуты.

Способны ли роботы в ближайшей перспективе заменить привычных нам бариста? Эксперты в этом не уверены. Такие мини-кофейни, говорит ресторатор Вячеслав Лепехов, могут работать на туристов, которым захочется быстро взять кофе и выпить его на бегу. "Я всегда беру кофе у одного человека, - рассказал "РГ" Лепехов. - Он знает мои привычки, может по моему настроению определить, что я хочу: крепкий кофе и или не очень. А робот эмоций не видит".

Руководитель школы бариста при Лиге бариста России Илья Богданович тоже настроен скептически. Говорит, это интересно и необычно, поэтому людей привлекать будет, но только в первое время. "Технологии только развиваются, да и руки у робота еще достаточно неуклюжие, - отметил в беседе с "РГ" Богданович. - В далеком будущем не исключено, что будут отдельные рестораны с роботами и людьми. Если у тебя мало денег, идешь к роботам, потому что ценники там будут ниже. Ведь содержать технику дешевле, чем сотрудников".