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08.07.2020 22:52
Рубрика: Общество

Кофейная революция

В парке "Зарядье" появился робот-бариста
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 149(8203)
В парке "Зарядье" после перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией, появились автоматы с мороженым и даже робот-бариста, который меньше чем за минуту сделает кофе или молочный коктейль.
Этот робот меньше чем за минуту может сделать капучино или приготовить молочный коктейль. Фото: Александр Корольков/РГ Этот робот меньше чем за минуту может сделать капучино или приготовить молочный коктейль. Фото: Александр Корольков/РГ
Этот робот меньше чем за минуту может сделать капучино или приготовить молочный коктейль. Фото: Александр Корольков/РГ

Новомодное устройство своим внешним видом напоминает гигантскую кофемашину. "Железный человек" старается всячески привлечь к себе внимание, периодически включая громкую музыку. Посетители парка, особенно дети, такому аттракциону рады. Взрослым по душе другие таланты робота - может, например, приготовить латте, капучино, американо, а еще молочные коктейли с шоколадом, клубникой или вишней. Цены, в принципе, как в обычных кофейнях формата to go.

Сделать заказ можно с помощью одного из планшетов, установленных у мини-кофейни. Корреспондент "РГ" заказал латте. На его приготовление машина потратила около минуты.

Фото: Компания "Промобот"
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Способны ли роботы в ближайшей перспективе заменить привычных нам бариста? Эксперты в этом не уверены. Такие мини-кофейни, говорит ресторатор Вячеслав Лепехов, могут работать на туристов, которым захочется быстро взять кофе и выпить его на бегу. "Я всегда беру кофе у одного человека, - рассказал "РГ" Лепехов. - Он знает мои привычки, может по моему настроению определить, что я хочу: крепкий кофе и или не очень. А робот эмоций не видит".

Руководитель школы бариста при Лиге бариста России Илья Богданович тоже настроен скептически. Говорит, это интересно и необычно, поэтому людей привлекать будет, но только в первое время. "Технологии только развиваются, да и руки у робота еще достаточно неуклюжие, - отметил в беседе с "РГ" Богданович. - В далеком будущем не исключено, что будут отдельные рестораны с роботами и людьми. Если у тебя мало денег, идешь к роботам, потому что ценники там будут ниже. Ведь содержать технику дешевле, чем сотрудников".

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Роботы: настоящее и будущее

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