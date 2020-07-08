Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье может быть снят 27 июля

Уличные массовые мероприятия в Московской области могут возобновиться с 27 июля.

"Есть уверенность, что с этого дня у нас появится возможность поведения массовых мероприятий. Все показатели говорят, что мы к этому идем", - рассказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова, анонсируя шестой международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского, начало которого намечено на 31 июля 2020 года.

Харламова добавила, что по санитарным требованиям зрителей на фестивале в этом году будет в два раза меньше обычного - порядка 700 человек вместо 1,2 тысячи, которые собираются в Клину традиционно.