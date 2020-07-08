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08.07.2020 21:33
Рубрика: Происшествия

Жестокого киллера из 90-х приговорили к 15 годам строгого режима

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд приговорил к 15 годам строгого режима одного из самых разыскиваемых участников "ореховской" и "медведковской" группировок Александра Шарапова.

Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, приговор постановлен в особом порядке судебного разбирательства, в связи с заключением прокуратурой Москвы с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. В частности, по ее словам, Шарапов признался в том числе и в убийстве в Греции киллера "ореховских" Александра Солоника.

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В свою очередь как сообщила официальный представитель столичного главка СК России Юлия Иванова, следствие установило, что Шарапов был участником сообщества, в состав которого входили так называемые "ореховская" и "медведковская" устойчивые вооруженные группы. Кроме того, с 1994 по 2001 годы он убил пять человек в Москве и области. Шарапов был в международном розыске более 15 лет. После возвращения в Россию он ещё почти 13 лет жил отшельником в деревне под Суздалем. В 2017 году его опознали, задержали и доставили в Москву.

По данным следствия в состав преступного сообщества из "лихих 90-х" входили более 30 человек. В отношении большинства из них в том числе лидеров ОПГ, с 2004 года вынесены более 12 обвинительных приговоров.

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Как добавили в прокуратуре Москвы, деятельность банды в которую входил Шарапов, характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, систематичности совершения тяжких преступлений, контроле за поведением ее участников и поддержанием внутренней дисциплины. Кроме того, ореховско-медведковская группировка отличалась тщательным планированием преступлений с распределением функций между участниками, наличием лидеров и взаимозаменяемостью соучастников при совершении конкретных преступлений.

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