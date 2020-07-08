Аномальная жара в Якутии может привести к нарушению экосистем

Аномальная жара на севере Якутии может привести к нарушению экосистем и изменению ареалов распространения животных и растений.

О том, что изменения климата чреваты подобными последствиями, заявил главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, директор Международного научно-образовательного центра BEST Северо-Восточного федерального университета, доктор биологических наук Трофим Максимов.

Он отметил, что из-за потепления тают льды Северного Ледовитого океана и разогреваются поверхностные воды Тихого океана. Это приводит к увеличению атмосферных циркуляционных потоков восточного направления в теплое время года.

"В настоящее время концентрация парниковых газов над Якутией стремительно растет, в результате этого наша Земля нагревается, и мы наблюдаем увеличение частоты лесных пожаров даже в арктических районах, значительную деградацию многолетней мерзлоты, изменение и смещение биоклиматических зон в регионе", - цитирует ученого ТАСС.

По мнению Трофима Максимова, перемены могут быть не только негативными. Положительные стороны потепления он видит в изменении ареала распространения некоторых видов животных и растений. На Севере увеличивается число видов и биоразнообразие, расширяется ареал ивы и лиственницы. Но при этом могут исчезнуть основные промысловые виды растений и животных, образоваться новые болота, что повлияет не только на природу, но и на быт местного населения.

Ученый отмечает, что в Якутии все чаще проявляются аномальные ливни, снегопады, ветра, грозы, лесные пожары, оползни и засухи. Он не исключает и нового для региона явления - зомби-пожаров, которые могут тлеть в верхних слоях земли в течение всей холодной и влажной арктической зимы.