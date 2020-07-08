АО "Восточный порт" в первом полугодии увеличило грузооборот на 6%

В первом полугодии 2020 года АО "Восточный Порт" отправило на экспорт 13,8 миллионов тонн высококачественной угольной продукции ведущих отечественных производителей. Это на шесть процентов больше объемов перевалки за аналогичный период 2019 года, когда было отгружено 13 миллионов тонн. Самым продуктивным стал март, в этом месяце компания обработала около 2,7 миллиона тонн угля.

Рост показателя в компании объясняют несколькими причинами. Главная - ввод в эксплуатацию производственных мощностей Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Благодаря этому общая пропускная способность терминала выросла до 50-55 миллионов тонн в год, а АО "Восточный Порт" стало крупнейшим специализированным угольным портом в России. Среди других - уникальные конкурентные преимущества и внедрение современных доступных технологий по перевалке грузов, таких как многоступенчатая магнитная очистка угля от металлизированных примесей, быстрая загрузка крупнотоннажных судов, применением высокотехнологичной выгрузочной и складской техники и выстроенной на территории порта системы промышленной экологи, лучшей среди угольных портов страны. Кроме того, портовики отмечают, что им помогает отлаженное взаимодействие по обработке грузовых составов с Дальневосточной железной дорогой и работниками станции Находка-Восточная.

На терминалах компании обработали 192 364 единицы подвижного состава, из них 94 445 - инновационных полувагонов, вмещающих 75-79 тонн вместо обычных 69. Это выше, чем в первом полугодии 2019 года, на 19,4 процента. Положительная динамика обработки железнодорожных вагонов достигнута благодаря началу работы парка "Б" в рамках реализации инвестиционного проекта Третьей очереди комплекса.

"Благодаря этим преимуществам грузовладельцы получают гарантированно высокий уровень качества погрузочно-разгрузочных работ, что является основным условием поставки российского угля в адрес его импортеров", - подчеркивают в компании.

За шесть месяцев порт под погрузку зашли 275 судов разной вместимости. Самым крупным стал гонконгский балкер KSL Seville дедвейтом более 181 тысячи тонн. 24 апреля он принял на борт 143 340 тонн угля и взял курс на Тайвань. А самое большое количество угля - 144 900 тонн - было погружено на Сapesize Aquadonna (флаг Либерии) . Судно также отправилось к берегам Тайваня.

Больше всего продукции "Восточный порт" отправил в Японию - 29,5 процентов от общего количества. Далее в списке основных грузополучателей Республика Корея, Тайвань, Индия, Вьетнам, Китай, Малайзия.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор отправляет на экспорт продукцию различных российских производителей. В прошлом году грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 миллиона тонн. Предприятие, оснащенное лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, стало первым угольным портом Дальнего Востока, сертифицированным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный порт"