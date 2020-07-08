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08.07.2020 08:32
Рубрика: Власть

На Камчатке истребители МиГ-31 отработали парные взлеты

Текст: Юлия Гарднер

Истребители МиГ-31 Тихоокеанского флота отработали групповые полеты с выполнением сложных заданий.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Они выполняли одновременный взлет парами, поиск противника и воздушную атаку, а также технику пилотирования и полет по заданному маршруту в составе группы.

- Главной целью учебно-тренировочных полетов было повышение боевой готовности и эффективности действий экипажей истребительной эскадрильи при выполнении задач по своему предназначению в составе групп, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

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