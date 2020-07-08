На Камчатке перевернулась машина с туристами

В Елизовском районе Камчатского края перевернулся вахтовый автомобиль "Урал", перевозивший туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По предварительным данным, в 500 метрах от одной из баз отдыха водитель, направляясь в поселок Термальный, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Три девушки пострадали.

"У одной из них закрытая черепно-мозговая травма, у второй - рваная рана губы, у третьей - рваная рана уха", - отмечается в сообщении.

Всех участников ДТП уже доставили в больницу города Елизово.

Сейчас выясняются подробности происшествия, а также точное количество пассажиров, находившихся в вахтовке в момент аварии. Группа туристов не была зарегистрирован в МЧС.