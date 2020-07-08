Названа причина экстренной посадки самолета на Сахалине

Дальневосточная транспортная прокуратура назвала причину экстренной посадки самолета на Сахалине.

По предварительным данным, во время полета экипаж почувствовал запах плавящейся изоляции электрической проводки в кабине пилотов. После этого было принято решение произвести аварийную посадку на запасном аэродроме Южно-Сахалинска.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. Воздушное судно направлялось из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. На его борту находилось 28 пассажиров и семеро членов экипажа. При посадке никто не пострадал, людей к месту назначения доставил другой самолет.

"Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", - сообщает пресс-служба надзорного органа.