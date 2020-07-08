В акватории Владивостока спасли экипаж затонувшего мотобота

Недалеко от острова Русский в акватории Владивостока затонул рыболовный мотобот, его экипаж, состоящий из четырех человек, удалось спасти, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивосток Николая Пирожкова.

ЧП произошло днем 7 июля в районе мыса Вятлина. Мотобот "Атлант 2", принадлежащий ООО "Атлант", затонул в результате течи в корпусе судна.

"Все четыре члена экипажа спасены проходящим катером", - сказал Пирожков, уточнив, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

В компании "Атлант" рассказали, что экипаж мотобота вел промысел кукумарии по выделенным квотам. Разлива топлива нет, в ближайшее время планируется найти и осмотреть судно силами водолазов.