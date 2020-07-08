В Благовещенске арестовали вербовщика террористов

В Амурской области городской суд Благовещенска арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

По данным следствия, представитель одной из стран ближнего зарубежья причастен к созданию в Приамурье экстремисткой ячейки международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.

"Основными задачами вербовщика были поддержка терроризма и вовлечение в него местных жителей и иностранных трудовых мигрантов для участия в боевых действиях за рубежом", - отмечается на сайте суда.

С учетом тяжести, характера и степени общественной опасности, обстоятельств преступления, обвиняемого было решено заключить под стражу до 6 сентября.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.