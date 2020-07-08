Новости

Машина мэра Биробиджана попала в ДТП 04:43
Летевший на Камчатку самолет экстренно сел на Сахалине 04:28
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram 04:22
В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный 04:17
Почти 60 человек погибли в Японии в результате наводнений и оползней 04:15
В Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды 04:12
На Камчатке перевернулась машина с туристами 03:58
Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом 03:57
В акватории Владивостока спасли экипаж затонувшего мотобота 03:44
Компания Disney откроет тематические парки во Флориде 03:26
На МКС вышел из строя блок электропитания 03:02
Эксперты подготовили 80 рекомендаций для улучшения корабля Starliner 02:51
В Белграде из-за коронавируса введут комендантский час 02:26
Синоптики предупредили о необычном климатическом явлении 02:05
Правозащитники решили продолжить бойкот Facebook 01:47
США введут визовые санкции против китайских чиновников 01:40
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о трансграничной гумпомощи Сирии 01:01
ЗРС С-500 "Прометей" поступят в войска в ближайшие годы 00:36
Племянница президента США выпустит книгу откровений о Дональде Трампе 00:33
Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше НИИ в Москве 00:24
В Москве горит НИИ биохимии 07.07.2020
В Подмосковье ветер унес продавца с палаткой 07.07.2020
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 07.07.2020
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса 07.07.2020
Трамп уведомил Конгресс о выходе из ВОЗ 07.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 04:17
Рубрика: Происшествия

В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный

Текст: Артем Красиков

В Амурской области возбуждены два уголовных дела о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный (статьи 285 , 286 УК РФ).

В Бурятии на полицейских завели дело за "жесткие" методы дознания

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в 2017 году чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, которое на самом деле не было и не могло быть построено на участке, который ранее незаконно был отчужден из муниципальной собственности.

Сейчас на данном земельном участке расположены здание и сооружение дымохода котельной, находящиеся в муниципальной собственности. Но в результате полученного разрешения именно эта женщина имеет право на объекты, согласно данным из Единого государственного реестра недвижимости.

Преступление выявлено сотрудниками краевого УФСБ России, они же и задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В ходе предварительного следствия СК даст оценку правовую оценку действиям всех причастных к отчуждению муниципального имущества.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Трамп уведомил Конгресс о выходе из ВОЗ
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске