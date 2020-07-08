В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный

В Амурской области возбуждены два уголовных дела о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный (статьи 285 , 286 УК РФ).

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в 2017 году чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, которое на самом деле не было и не могло быть построено на участке, который ранее незаконно был отчужден из муниципальной собственности.

Сейчас на данном земельном участке расположены здание и сооружение дымохода котельной, находящиеся в муниципальной собственности. Но в результате полученного разрешения именно эта женщина имеет право на объекты, согласно данным из Единого государственного реестра недвижимости.

Преступление выявлено сотрудниками краевого УФСБ России, они же и задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В ходе предварительного следствия СК даст оценку правовую оценку действиям всех причастных к отчуждению муниципального имущества.