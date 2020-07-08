В Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды

В Забайкалье с завтрашнего дня начнут работать летние кафе и веранды, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В крае регистрируется снижение количества заболевших COVID-19, поэтому правительство региона приняло соответствующее решение. Но открыться заведения общепита смогут лишь при условии соблюдения санитарных требований.

- Необходимо провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, - приводятся на сайте правительства региона слова зампредседателя кабинета министров края Александра Бардалеев.

К тому же, владельцам кафе и ресторанов необходимо будет уведомить Минэкономразвития и Роспотребнадзор об открытии.