Во Владивостоке приземлился вывозной рейс из Сеула

Из Сеула во Владивосток прилетели 107 дальневосточников, в том числе около 50 жителей Приморья. Об этом сообщается на сайте правительства края.

Со ссылкой на местное министерство транспорта и дорожного хозяйства говорится, что все пассажиры помещены на карантин на 14 дней во избежание распространения коронавирусной инфекции. Основным обсерватором стал санаторий "Амурский залив".

Напомним, ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом.