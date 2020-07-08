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08.07.2020 20:30
Рубрика: Экономика

Геопарк в сети

Башкирский парк "Янган-Тау" получил высокий международный статус
Текст: Гульназ Данилова ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
Геопарк "Янган-Тау" официально включили в глобальную сеть ЮНЕСКО. Прошедшая Ассамблея этой всемирной организации утвердила решение своего Совета, принятое в прошлом году.
Скала Салавата Юлаева - одна из 35 геологических достопримечательностей геопарка "Янган-Тау". Фото: Валерий Шахов Скала Салавата Юлаева - одна из 35 геологических достопримечательностей геопарка "Янган-Тау". Фото: Валерий Шахов
Скала Салавата Юлаева - одна из 35 геологических достопримечательностей геопарка "Янган-Тау". Фото: Валерий Шахов

Глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО существует уже 15 лет и объединяет 146 членов в 41 стране. До "Янган-Тау" еще ни один геопарк, расположенный в России и странах СНГ, не получал такого высокого статуса. Да еще за рекордно короткий срок - от подачи заявки до результата прошло два года. По словам главы республики Радия Хабирова, накопленный в Салаватском районе опыт будет использован еще в одном башкирском геопарке - "Торатау", который также претендует на включение в ГСГ ЮНЕСКО.

Фото: пресс-служба главы Республики Башкортостан
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- Сегодня в изменяющемся мире геопарки должны быть ключевыми зонами, где человек общается с природой. Это модель музея под открытым небом, где представлены геологические и биологические объекты, история, культура, археология и этнография, а также есть возможность общения с людьми, - говорит идейный вдохновитель геопарка, директор санатория "Янган-Тау" Альфред Акбашев. - Геопарк - это пространство, где человек сможет найти себя. Это не просто инфраструктура, а территория, которая должна быть частью мира, окно в природу для урбанизированного мира.

Создание геопарка пробудило активность местного населения - оно начало возрождать старинные ремесла, создавать места размещения, производить продукцию для туристов и продумывать для них досуг.

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