Глава "Газпром трансгаз Нижний Новгород" задержан по делу о взятке

По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

В регионе расследуется уголовное дело, возбужденное по пунктам "а, б, в" части 5 статьи 290 УК РФ, по факту получения взяток должностными лицами компании, уточнили в ведомстве.

По версии следствия, Вячеслав Югай вместе с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и руководителем одного из отделов незаконно получал от поставщиков от 1 до 3 процентов от общей суммы договоров.

Пресс-служба СУ СК приводит эпизод, касающийся договора с фирмой из Саратова на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. За невыплату неустойки с поставщика подозреваемые через посредника вымогали и получили в итоге электронную технику на сумму 450 тысяч рублей и деньги в размере 200 тысяч рублей.

Константин Миних уже заключен под стражу. Как сообщил "РГ" помощник председателя нижегородского облсуда Валерий Лазарев, сегодня суд изберет меру пресечения в отношении Вячеслава Югая. Материалы уже поступили в суд. Следствие ходатайствует об аресте.