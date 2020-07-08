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08.07.2020 10:40
Рубрика: Спорт

Вырвались на волю

Очные соревнования стали настоящим праздником для мотогонщиков
Текст: Марина Вергезова (Нижний Новгород) , Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 148(8202)
В минувшие выходные на автодроме "Нижегородское кольцо" прошли первые соревновательные этапы чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам Russian Superbike Championship (RSBK) сезона-2020.
Игорь Зубков занял второе место в личном зачете на первом и втором этапе в классе Superbike EVO. Фото: RSBK Игорь Зубков занял второе место в личном зачете на первом и втором этапе в классе Superbike EVO. Фото: RSBK
Игорь Зубков занял второе место в личном зачете на первом и втором этапе в классе Superbike EVO. Фото: RSBK

Организаторы стартов говорят, что после длительного перерыва из-за противоэпидемических мер результаты соревнований были совершенно непредсказуемыми. Но абсолютно предсказуемыми оказались эмоции участников: истосковавшиеся по настоящим состязаниям спортсмены (а их собралось более сорока) не могли скрыть радостных улыбок. Приподнятое настроение царило над ареной оба дня гонок, благо погода не подвела - жарко было во всех смыслах!

На родном кольце неплохо выступили и хозяева. В командную заявку Chrome Racing вошли семеро нижегородцев: Сергей Петрукович, Илья Василевский, Андрей Малышев, Михаил Конов, Андрей Ильин, Анастасия Белякова и Владимир Карзаев.

Фото: Пресс-служба министерства образования Нижегородской области
Глава нижегородского минспорта провел онлайн-встречу с читателями "РГ"

После гонок корреспондент "РГ" пообщался с Александром Василевским: его сын Илья по итогам второго этапа стал победителем класса Supersport Evo. В прошлом году он ездил на малокубатурном мотоцикле Yamacha R3 в классе STK400 и стал в нем чемпионом. В этом году он пересел на 600-кубовый байк и перешел в новый, более высокий класс Supersport Evo.

- В пятницу на тренировке у Ильи сломался мотоцикл: отказал мотор. Благодаря усилиям команды к утру гоночного дня был собран другой, - рассказывает Александр. - В субботу на квалификации Илья показал очень хороший темп и занял первую позицию в своем классе. Но после старта удержать лидерство ему не удалось, и на первом круге его обогнал ближайший соперник Денис Колпаков. Через несколько кругов Илья вернул свою позицию, удержал ее до конца 17 кругов гонки и стал победителем класса Supersport Evo.

В воскресенье на квалификации Илья снова стал первым в своем классе. Стоит отметить, что гонка в классе Supersport Evo проходила в одном заезде вместе с топовым классом Supersport, поэтому на стартовой решетке Илья занял четвертую позицию. После старта на первом повороте он вышел на вторую позицию - пилоты Supersport пытались теснить его, но в своем классе он все равно оставался лидером до конца гонки.

Еще двое нижегородцев - Андрей Ильин в классе STK 600 и Андрей Малышев в классе SSTK 600 - заняли второе и третье места соответственно.

Буквально за неделю до стартов на "Нижегородском кольце" нижегородский филиал "Российской газеты" провел онлайн-встречу с директорами некоторых спортивных организаций региона. Главной темой стал вопрос допуска их учреждений к работе. Обсудили и потери за время карантина, новые формы работы, перспективы, меры поддержки.

Фото: Личный архив семьи Василевских
Стоит ли продолжать занятия спортом, если нет онлайн-тренировок

Вынужденный трехмесячный простой сказался в первую очередь на физической форме спортсменов. "Они разобраны", - отметили почти все руководители.

- Будем честны: всем нам периодически нужен пастух. Иначе мы всегда найдем повод себя пожалеть, - заметил директор школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Игорь Гунько. - Да, онлайн-тренировки - это хоть что-то, но без живого контакта и соревнований в спорте невозможно добиться высоких результатов. Отменено множество первенств и чемпионатов, поэтому, когда ограничения будут сняты, мои ребята вряд ли покажут высокие результаты. Ушли, понятно (надеюсь, временно), и спонсоры, на деньги которых мы проводили внебюджетные чемпионаты...

Директор школы олимпийского резерва по самбо Александр Дунаев отметил, что март-апрель - это как раз пик выхода на спортивную форму. И отмена чемпионатов серьезно сказалась и еще скажется на кондициях борцов. В ряду потерь и "выпадение" 700 человек, занимавшихся в школе на внебюджетной основе.

Руководитель частного центра автомотоспорта "Академия" Владимир Карзаев рассказал о потерях нескольких миллионов рублей из-за закрытия проката картингов и запрета занятий на мотоциклах.

Тем временем

В соответствии с изменениями, внесенными в указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27, на первом этапе снятия ограничений возобновляется работа спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Пока - в пределах максимального числа одновременно обучающихся до трех человек в закрытых помещениях и до семи человек на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции в полтора метра и наличия средств индивидуальной защиты.

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