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08.07.2020 08:48

Рыбное место

Калийщики выпустили в Каму мальков стерляди
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 148(8202)
Экологи "Уралкалия" выпустили более 39 тысяч мальков стерляди в Камское водохранилище.
Мальки стерляди пополнили популяцию этой породы рыб в Каме. Фото: ПАО "Уралкалий" Мальки стерляди пополнили популяцию этой породы рыб в Каме. Фото: ПАО "Уралкалий"
Мальки стерляди пополнили популяцию этой породы рыб в Каме. Фото: ПАО "Уралкалий"

Зарыбление проводилось под контролем комиссии специалистов министерства природных ресурсов Пермского края, Средневолжского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ "Главрыбвод", а также Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству.

- Экологическое направление - одно из приоритетных в стратегии устойчивого развития "Уралкалия". Уже много лет компания вносит свой вклад в поддержание биологического разнообразия фауны реки Камы, что, в свою очередь, ведет к улучшению состояния окружающей среды в регионе нашего присутствия, - говорит начальник управления по охране окружающей среды ПАО "Уралкалий" Юлия Мандзий.

Справка "РГ"

Стерлядь - рыба осетровых пород, занесенная в Красную книгу Пермского края. В период с 2015 по 2019 год специалисты "Уралкалия" выпустили в Камское водохранилище более 370 тысяч мальков стерляди и 13 тысяч мальков щуки.

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