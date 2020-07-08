Несмотря на все достижения и заслуги, медали на груди, летчица Галина Скробова-Кошкина проста в общении. Она приехала в село Калиновка Давлекановского района Республики Башкортостан на открытие очередной смены международной аэрокосмической школы (МАКШ). Глядя на Галину Петровну, невысокую, хрупкую женщину, сложно представить, что она - единственная женщина-летчик, окончившая Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина, а также адъюнктуру - военную аспирантуру. В аэрокосмическую школу полковник авиации приехала поделиться опытом.

Через тернии к звездам

- Кто, если не мы, практики, расскажем ребятам про небо? Тем более я уроженка Башкирии. Да и молодежь всегда готова поддержать, - рассуждает Галина Скробова-Кошкина. - И даже если ученики выберут другой путь, знания и навыки, которые они получат здесь, обязательно пригодятся. Ведь МАКШ - удивительная площадка, где можно развить лидерские, творческие, организаторские и ораторские качества, понять, к чему ты стремишься, определить цели и задачи жизненного пути.

О том, как достичь своей цели, Галина Петровна может написать книгу. И даже не одну.

Ее путь в небо был весьма не прост. Не сосчитать, сколько раз приходилось стучаться в закрытые двери, чтобы военные чиновники разрешили освоить мужскую профессию и дали подняться в небо. Преодолеть все это ей помогли упорство, настойчивость и вера, что мечта обязательно сбудется.

- Признаюсь, было сложно, но у меня душа крылатая. Именно это, а не гендерную принадлежность, надо учитывать тем, кто набирает ребят в летные училища, - уверена летчица. - Хорошо, что сейчас открыли прием для девушек в некоторые учебные военные заведения. И это правильно, ведь женщины у нас боевые и упорные.

Три женщины, три летчицы, три идеала

А все началось с литературы. В шестом классе Галина прочла книги "Жизнь-вечный взлет" про летчика-испытателя Марину Попович и "Дорога в космос" Юрия Гагарина.

- Эти произведения и определили мое будущее. Я поняла, что хочу стать военным летчиком, - признается Галина Петровна. - Начала изучать данную тему, узнала о трех великих женщинах-летчицах: Марине Попович, Валентине Гризодубовой и Галине Брок-Бельцовой. Со временем познакомилась с ними, ловила каждое слово, просила совета. Словом, училась у них. Сейчас в живых осталась только Галина Павловна, которой в январе исполнилось 94 года. Ее кредо: "Человек должен быть лучше, чем вчера". Она всегда следует этому правилу, и мы, ее ученики, стараемся соответствовать.

Но первое знакомство, хоть и заочное состоялось с Мариной Лаврентьевой Попович. 19-летняя Галина написала легендарной летчице письмо, в котором рассказала о сокровенной мечте.

- В ответ пришла телеграмма: "Дорогая девочка, горжусь вашими успехами. Надеюсь, продолжите штурмовать небо и достигнете больших высот, свершений. Обнимаю, Марина Попович", - вспоминает Галина Павловна. - Ее слова меня окрылили.

После окончания школы Галина поступила в Уфимский авиационный институт (сегодня - Уфимский государственный авиационный технический университет) на факультет "Авиационные двигатели", где учили инженеров-механиков.

- Мотор - сердце самолета. Что может ближе к авиации?- обосновала свой выбор Галина Скробова-Кошкина. - Учиться было тяжело, но интересно, ведь меня ждало небо. Я даже устроилась уборщицей в представительство "Аэрофлота", чтобы быть чуть ближе к своей мечте. Параллельно занималась в авиаспортклубе, где учили управлять вертолетами.

Учеба, полеты на вертолете Ка-26, небо... Казалось, мечты начали сбываться. Но все же на военную кафедру ее так и не брали. Ответ один: девочкам в военной авиации не место.

- В отчаянии обратилась в башкирский военкомат. Там посоветовали поговорить с генерал-полковником Борисом Уткиным, который был в то время депутатом Уфимского горсовета. Записалась к нему на прием, ни на что не надеясь, а он выслушал меня и неожиданно дал добро. Очень благодарна ему за веру в меня и фантастический шанс,- делится воспоминаниями Галина Петровна.

Из Москвы в Майами

Эта встреча стала крутым виражом в ее жизни. Получив диплом института, девушка поступила в Волчанское авиационное училище летчиков, которое успешно окончила в 1989 году. Вернулась в Уфу, устроилась летающим преподавателем в Уфимское высшее авиационное училище летчиков. Здесь же со своими курсантами осваивала вертолеты новых модификаций. А зимой 1992 года Галине Петровне от командования ВВС пришло предложение принять участие в качестве второго пилота в международном женском перелете Москва-Майами, приуроченном к 500-летию открытия Америки Христофором Колумбом и 50-летию ленд-лиза. Впервые в истории авиации советские вертолетчицы на транспортно-боевом вертолете Ми-24В должны были выполнить сверхдальний перелет протяженностью 25 тысяч километров.

Учеба, полеты на вертолете Ка-26, небо... Казалось, мечты начали сбываться

- Сразу возник вопрос: "Почему именно я?" - вспоминает Скробова-Кошкина. - В стране много достойных и опытных женщин-летчиц. Думаю, надо сказать "спасибо" Марине Попович, которая в свое время познакомила меня с Галиной Расторгуевой, командиром этого полета. Ответственность была огромнейшая. Задачи перед экипажем стояли масштабные: совершить благополучный перелет, достойно представить Родину на международном уровне и укрепить отношения между нашей страной и Америкой.

Начались упорные, долгие тренировки под руководством Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Валентины Гризодубовой. Прорабатывали все нештатные ситуации.

А 1 сентября 1992 года из московского аэродрома Тушино взлетел вертолет Ми-24В.

- 2 сентября было самым насыщенным днем, - делится Галина Петровна. - Мы летели 9 часов без остановок. Было тяжело. Хотя это лучше, чем попасть в плохую погоду. К примеру, в поселке Чайбуха Магаданской области из-за тумана видимость практически была нулевой. Нам пришлось возвращаться на аэродром и ждать, пока он рассеется.

С нелетной погодой экипаж столкнулся и при перелете на Аляску из бухты Провидения, расположенной в Анадырском заливе Берингового моря.

- У нас был четкий полетный график: если бы мы прибыли позже 19 сентября, нас бы не пустили, - вспоминает летчица. - А погода была ужасной: пурга, снег...Пограничники говорили, что в таких условиях в небо поднимаются только "камикадзе". Но отступать было нельзя, мы же так воспитаны: думаешь не о риске, а о задании Родины.

Еще одним испытанием стал перелет из Аляски до Анкоридж. За экипажем прилетел американский борт, чтобы советский вертолет случайно не залетел на военную базу США.

- Он сопровождал везде. Даже когда попали в зону высоких гор и пришлось лететь друг за другом осторожно, как ниточка с иголочкой, чтобы не врезаться в какую-нибудь скалу,- вспоминает Скробова-Кошкина. - Американцы потом восхищались смелостью русских женщин.

Галина Петровна признается, что и сейчас бы отправилась в любую точку мира, если бы вновь пригласили совершить подобный перелет.

- Нашему командиру Расторгуевой на тот момент было 58 лет, как мне сейчас. Поэтому возраст в данном случае не помеха. А видеть землю с высоты птичьего полета - это счастье. Тот, кто однажды побывал в небе, всегда будет стремиться туда вновь и вновь.

Справка "РГ"

Галина Петровна активно занимается общественной работой по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Совместно со Скробовым И.С. написала книгу "Перелет Москва-Майами", является соавтором песен "Вечный огонь", "Авиатрисы", "Благодарим отца Всевышнего" и др. Организует совместные творческие встречи и выступления.

Вице-президент МОО "Союз женщин летных специальностей "АВИАТРИСА" и ЧОУ "Центр духовно-нравственного и творческого образования". Член Совета ООО "Содружество вертолетчиков России" и МОО "Гармония мира". Член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Член Международной ассоциации женщин-летчиц "Найнти найн".

Освоила вертолеты Ка-26, Ми-2, Ми-8Т, Ми-24В, Ми-8 АМТ, As-355N. Переучилась на вертолет Ка-50 "Черная акула".

Цифра

125 часов провела в воздухе Галина Скробова-Кошкина во время перелета Москва - Майами.