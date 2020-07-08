В Ульяновской области будут возвращать 95 процентов затрат на выращивание различных сельскохозяйственных культур фермерам, засевающим поля семенами от местного аграрного университета. Цель этого проекта - увеличить производство зерна высокого качества на полях региона до двух миллионов тонн.

"Наши ученые уже много лет выводят элитные сорта семян, применяя инновационные методы работы. В этом году семенами наивысшего сорта мы должны засеять не менее 10 процентов общей площади посевов в регионе. Для нас важно поэтапно наращивать этот показатель. Поэтому сегодня обсудили новый проект, который поможет выполнить поставленные задачи.

В крестьянско-фермерских хозяйствах Ульяновской области, где есть соответствующие условия, будут создаваться опытные поля для выращивания элитных семян. Сейчас Минсельхоз Ульяновской области совместно с УлГАУ (Ульяновским государственным аграрным университетом имени П.А. Столыпина. - Ред.) прорабатывает такую возможность", - написал ульяновский губернатор Сергей Морозов на своей странице в Facebook.

В каждом районе будут отбираться фермерские хозяйства, которые имеют необходимый набор сельхозмашин для соблюдения всех агротехнологий. Таким фермерам планируется выдавать повышенные погектарные субсидии и возмещать до 95 процентов затрат на выращивание семян, и это будет проходить под строгим контролем ученых. Введут и грантовую поддержку местных ученых, занимающихся селекционной работой.