В Альметьевске загорелся фасад торгового центра

В Альметьевске загорелся фасад ТЦ "Панорама". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На место ЧП прибыло пожарно-спасательное подразделение. Как выяснилось, сам торговый центр не работал, но внутри находилась охрана. Здание было сильно задымлено.

Пожарные проверили его на скрытые очаги. Пострадавших и погибших нет. Как уточнили в спасательном ведомстве, к моменту прибытия спасателей из ТЦ самостоятельно эвакуировались 45 человек. Это персонала магазинов, имеющих отдельных вход. На третьем этаже здания был обнаружен очаг пожара в помещении одного из магазинов. Площадь возгорания один квадратный метр.

В 15.38 открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовало 90 человек и 26 единиц техники.

Тем временем, прокуратура РТ начала проверку по факту пожара.