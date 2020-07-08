В Казани участника ОПГ "Татаринские" осудили на 9 лет

К девяти годам строгого режима приговорил Верховный суд РТ 41-летнего жителя Чистополя Ленара Багавиева. Он был членом городской группировки "Татаринские", организованной в начале 2000-х годов, и пятнадцать лет находился в бегах.

Как сообщает СК России по РТ, мужчину признали виновным в похищении человека, разбое, незаконном приобретении и ношении оружия.

Ленар Багавиев один из последних участников этого ОПГ, оказавшийся на скамье подсудимых. Семерых членов "Татаринских" приговорили к различным срокам еще в 2004 году. А вот ему удалось скрыться. И только 15 лет спустя Ленар Багавиев сам сдался полиции.