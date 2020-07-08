В Нижнекамске мужчина избивал женщин с детьми, гуляющих по парку

В Нижнекамске мужчина напал на пятерых женщин, которые гуляли по парку. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, по данному факту проводится проверка.

Председатель СК обратил внимание на инцидент после публикации в соцсетях видеозаписи с места происшествия. На них неизвестный мужчина в парке "СемьЯ" Нижнекамска нападает со спины на женщину, гуляющую с детьми, сильно бьет ее ногой, от чего та падает, после чего продолжает пинать девушку.

Всего от действий 34-летнего хулигана пострадали пять женщин. Он точно так же нападал на них со спины и пинал по ногам. По словам очевидцев, одна из девушек была беременной. Все пострадавшие написали заявление в полицию. Все эти инциденты происходили на глазах у детей.

После того, как молодого человека задержали, он объяснил свое поведение ненавистью к женскому полу. В отношении него был выписан административный протокол "Мелкое хулиганство.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание своим коллегам по Татарстану организовать доследственную проверку по факту нарушения прав граждан, в рамках которой дать правовую оценку всем обстоятельствам происшествий, озвученных в СМИ.