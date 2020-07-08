Новости

Матвиенко по-новому поприветствовала членов Совфеда 10:21
Audi Q4 Sportback e-tron: новый только кузов 10:20
В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника 10:18
Стали известны сроки открытия Бали для иностранных туристов 10:04
В Бурятии приняли меры по профилактике распространения чумы 10:01
АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross 10:00
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов 09:49
Главу комитета думы Астраханской области заподозрили в мошенничестве 09:49
На Ямале после столкновения автобуса и грузовика погиб человек 09:39
В Красноярском крае девушка разбилась при фотосессии 09:39
Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом 09:38
Кабмин утвердил особенности оказания медпомощи во время опасных заболеваний 09:38
В омской колонии осужденных изолировали из-за вспышки ОРВИ 09:28
Эксперты: Каждое пятое немецкое предприятие опасается банкротства 09:27
Еще 1195 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар 09:23
Hyundai показал спорт-седан Elantra N Line 09:15
Названа причина экстренной посадки самолета на Сахалине 09:14
В ВС США усомнились в гибели американских военных в Афганистане из-за РФ 09:14
Бирюков: В парке Северного речного вокзала появится зона отдыха с бассейнами 09:13
В Ленобласти зафиксировали нашествие гадюк 09:11
Почему в жару нужно включать печку в машине 09:00
Наталья Сергунина: Рекордное число студентов приняли участие в первом этапе Добровольного квалификационного экзамена 08:54
Жертвами ливней в Японии стали 60 человек 08:50
День России предложили перенести на 1 июля 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 08:51

Центр станет ближе

Завершается проектирование дороги, которая освободит от пробок Соликамский тракт
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 148(8202)
Транспортная доступность - один из важнейших параметров комфортной жизни в мегаполисе. С этой точки зрения Пермь не самый идеальный город.
Алексей Антипов: О реальной победе можно будет говорить, когда по новой дороге поедут первые автомобили и автобусы. Фото: Законодательное собрание Пермского края Алексей Антипов: О реальной победе можно будет говорить, когда по новой дороге поедут первые автомобили и автобусы. Фото: Законодательное собрание Пермского края
Алексей Антипов: О реальной победе можно будет говорить, когда по новой дороге поедут первые автомобили и автобусы. Фото: Законодательное собрание Пермского края

Например, для жителей Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов поездки на работу и обратно, как правило, становятся настоящим испытанием. Доехать от микрорайонов Вышка-2, Молодёжный, Лёвшино, Гайва, Ива-1 и Ива-2, поселка Запруд до центра города можно только по Соликамскому тракту, а его пропускная способность не рассчитана на нынешний поток машин. Узкое горлышко дороги создает многочасовые пробки, что, конечно, не поднимает настроение. А жители Висима вообще не могут ни уехать, ни приехать на общественном транспорте - таких маршрутов просто нет.

Надо сказать, что проблема возникла не вчера. О строительстве новой дороги, которая соединила бы отдаленные микрорайоны Перми с центром, думали еще в 80-х годах прошлого века. Почти 10 лет назад об этом вспомнили, и появился проект строительства трассы, обозначенной как ТР-53. Однако по разным причинам до недавнего времени документ пылился на полке.

Три года назад депутаты Законодательного собрания Пермского края Алексей Антипов и Владимир Шатров, еще будучи кандидатами от Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, решили вернуться к данному вопросу.

- У нас была взаимная договоренность: если победим на выборах, то непременно воплотим проект, - говорит Алексей Антипов. - Ведь мы оба родились, живем и работаем в этих районах и знаем о проблеме транспортной доступности.

По его словам, народные избранники уже продвинулись в решении вопроса о строительстве новой трассы - его обсудили на нескольких заседаниях рабочих групп и комитетов ЗС. Пусть не сразу, но проект нашел поддержку в администрации краевого центра, в правительстве региона, в минтрансе. И, наконец, строительство дороги попало в адресную инвестиционную программу Пермского края на 2020-2023 годы, что стало большим шагом на пути к цели. В бюджет прошлого года удалось заложить финансирование начального этапа работ, был проведен конкурс на проектирование строительства долгожданной дороги.

Победителем стала одна из лучших компаний-проектировщиков. Документ должен появиться к концу 2020 года. Автодорога ТР-53, длиной около восьми километров, пройдет через улицу Старцева, проспект Октябрят и улицу Целинную. Предполагается выход через улицу Старцева на улицу Чкалова, что должно значительно разгрузить центр и сократить путь из одного конца города в другой. Впрочем, детали будущего проекта будут понятны позже.

- На сегодняшний день выполнена очень важная часть работы, - говорит Алексей Антипов. - Но это даже еще не середина пути, о реальной победе можно будет говорить, когда по новой дороге поедут первые автомобили и автобусы. А пока мы готовимся к следующему этапу - строительству путепровода.

По словам депутата, главное на данном этапе - найти добросовестного и профессионального подрядчика, способного качественно и в срок выполнить предусмотренный объем работ. И обратить внимание на финансовую составляющую проекта, чтобы при формировании регионального бюджета на будущий год необходимые средства были учтены. Эти вопросы находятся на постоянном депутатском контроле.

Автодорога ТР-53, длиной около восьми километров, пройдет через улицу Старцева, проспект Октябрят и улицу Целинную.
В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край

Главное сегодня

День России предложили перенести на 1 июля
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов
Российские военные сообщили о заходе кораблей НАТО в Черное море
МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца