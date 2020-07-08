Транспортная доступность - один из важнейших параметров комфортной жизни в мегаполисе. С этой точки зрения Пермь не самый идеальный город.

Алексей Антипов: О реальной победе можно будет говорить, когда по новой дороге поедут первые автомобили и автобусы. Фото: Законодательное собрание Пермского края

Например, для жителей Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов поездки на работу и обратно, как правило, становятся настоящим испытанием. Доехать от микрорайонов Вышка-2, Молодёжный, Лёвшино, Гайва, Ива-1 и Ива-2, поселка Запруд до центра города можно только по Соликамскому тракту, а его пропускная способность не рассчитана на нынешний поток машин. Узкое горлышко дороги создает многочасовые пробки, что, конечно, не поднимает настроение. А жители Висима вообще не могут ни уехать, ни приехать на общественном транспорте - таких маршрутов просто нет.

Надо сказать, что проблема возникла не вчера. О строительстве новой дороги, которая соединила бы отдаленные микрорайоны Перми с центром, думали еще в 80-х годах прошлого века. Почти 10 лет назад об этом вспомнили, и появился проект строительства трассы, обозначенной как ТР-53. Однако по разным причинам до недавнего времени документ пылился на полке.

Три года назад депутаты Законодательного собрания Пермского края Алексей Антипов и Владимир Шатров, еще будучи кандидатами от Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, решили вернуться к данному вопросу.

- У нас была взаимная договоренность: если победим на выборах, то непременно воплотим проект, - говорит Алексей Антипов. - Ведь мы оба родились, живем и работаем в этих районах и знаем о проблеме транспортной доступности.

По его словам, народные избранники уже продвинулись в решении вопроса о строительстве новой трассы - его обсудили на нескольких заседаниях рабочих групп и комитетов ЗС. Пусть не сразу, но проект нашел поддержку в администрации краевого центра, в правительстве региона, в минтрансе. И, наконец, строительство дороги попало в адресную инвестиционную программу Пермского края на 2020-2023 годы, что стало большим шагом на пути к цели. В бюджет прошлого года удалось заложить финансирование начального этапа работ, был проведен конкурс на проектирование строительства долгожданной дороги.

Победителем стала одна из лучших компаний-проектировщиков. Документ должен появиться к концу 2020 года. Автодорога ТР-53, длиной около восьми километров, пройдет через улицу Старцева, проспект Октябрят и улицу Целинную. Предполагается выход через улицу Старцева на улицу Чкалова, что должно значительно разгрузить центр и сократить путь из одного конца города в другой. Впрочем, детали будущего проекта будут понятны позже.

- На сегодняшний день выполнена очень важная часть работы, - говорит Алексей Антипов. - Но это даже еще не середина пути, о реальной победе можно будет говорить, когда по новой дороге поедут первые автомобили и автобусы. А пока мы готовимся к следующему этапу - строительству путепровода.

По словам депутата, главное на данном этапе - найти добросовестного и профессионального подрядчика, способного качественно и в срок выполнить предусмотренный объем работ. И обратить внимание на финансовую составляющую проекта, чтобы при формировании регионального бюджета на будущий год необходимые средства были учтены. Эти вопросы находятся на постоянном депутатском контроле.