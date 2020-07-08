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08.07.2020 11:48
Рубрика: Происшествия

В Прикамье мужчина отсудил у больницы 700 тысяч за смерть матери

Текст: Алексей Трапезников

Житель Прикамья обратился в Лысьвенский городской суд Пермского края с иском к частному медицинскому учреждению "МК "УралМед" о взыскании компенсации морального вреда, причиненного смертью его матери.

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Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, женщина обратилась на прием к врачу-хирургу, который принял решение о проведении пациентке биопсии под местной анестезией. Однако перед проведением оперативного вмешательства врач не провел необходимые лабораторные и инструментальные исследования, а также не провел аллергопробы для выявления чувствительности организма женщины к препарату. Кроме того, во время операции хирург нарушил дозировку препарата. В результате у пациентки развился эпиприпадок, чуть позже у ней остановилось сердце.

По заключению судебной медицинской экспертизы, женщина скончалась от токсического действия. Суд пришел к выводу, что между смертью женщины и действиями врача есть причинно-следственная связь. В связи с этим он обязал медицинское учреждение выплатить истцу компенсацию за моральный вред в размере 700 тысяч рублей.

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