В Самаре опробовали новые возможности взаимодействия с бизнесом

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка потребовала от бизнеса актуализации глобальных производственных цепочек.

Изменились не только способы взаимодействия с зарубежными партнерами, но и выстроенные кооперационные цепочки. Из-за трансграничных ограничений возникла потребность размещения партнеров внутри страны для обеспечения основного производства. Необходимость децентрализации ресурсов во избежание межрегиональных рисков в момент развития кризисных ситуаций создало окно возможностей для развития проектов в регионах России, в частности, в Самарской области.

В связи со сложившейся ситуацией Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) Самарской области приняло участие в серии онлайн-мероприятий, используя актуальные на данный момент форматы общения с международными партнерами. В июне АПИ участвовало в первом международном онлайн-форуме R2R, организованном Торгово-промышленной палатой Самарской области в рамках развития международной кооперации и экспорта. Целью участия представителей АПИ в данном мероприятии стало выявление потенциальных точек взаимодействия с иностранными компаниям. Сотрудники АПИ презентовали инвестиционный потенциал региона зарубежным партнерам из Германии, Франции и Нидерландов.

В ходе конференции были намечены векторы развития и взаимодействия предпринимателей с обеих сторон, определены наиболее востребованные сферы импорта и экспорта, а также состоялось знакомство предпринимателей Самарской области с потенциальными партнерами за рубежом.

Развитие двустороннего взаимодействия со странами Евросоюза является одним из приоритетных направлений деятельности АПИ, поскольку по итогам прошлого года европейские страны стали лидерами по инвестиционной активности в Российской Федерации, в частности, компании из Германии и Франции. На территории Самарской области работает более 450 предприятий с участием иностранного капитала, среди которых значительную часть занимают европейские компании. За последние десять лет объем инвестиций в Самарскую область приблизился к отметке в 33 миллиарда евро, что свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате региона.

Проведение мероприятий в онлайн-формате позволяет региону сохранить и укрепить существующее взаимодействие с иностранными инвесторами, которые пока не имеют возможность посетить Самарскую область из-за препятствий, созданных в условиях пандемии COVID-19, провести B2B переговоры со страновыми ассоциациями и потенциально заинтересованными в развитии на территории региона представителями иностранных компаний, а также продемонстрировать наличие необходимой инфраструктуры для развития бизнеса.

В частности, на территории региона находится особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти". По итогам 2019 года она вошла в пятерку наиболее привлекательных ОЭЗ России промышленно-производственного типа по обеспеченности инфраструктурой. Территория опережающего социально-экономического развития "Тольятти" - самая успешная площадка на территории России по количеству резидентов - их здесь зарегистрировано 75. Также в регионе созданы территория опережающего социально-экономического развития "Чапаевск", государственные и частные индустриальные парки.

АПИ, как "одно окно", в целях быстрого и комфортного взаимодействия с инвесторами оказывает услуги консультирования по возможным мерам государственной и федеральной поддержки, содействие в подборе земельных участков, а также способствует снятию административных барьеров при реализации инвестиционных проектов.

Стоит отметить, что Агентство по привлечению инвестиций Самарской области продолжает развивать онлайн-формат деловых мероприятий. В конце июля запланировано проведение онлайн- конференции с представителями Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты для обсуждения вопросов импортозамещения с участием самарских и зарубежных компаний.