В Татарстане душевнобольной напал с вилами на полицейского

В селе Тетюши 32-летний мужчина, состоящий на учете у врача-психиатра, напал на полицейского. Татарстанское управление СК РФ возбудило против него уголовное дело.

По версии следствия, 7 июля подозреваемый поругался с соседом и пытался отобрать у него мотоблок. На место прибыл участковый, но злоумышленник вилами проколол колеса его служебного автомобиля, а потом набросился на него.

Полицейский увернулся, а вилы, ударившись о кузов машины, сломались. Однако дебошир не успокоился и, подняв рабочую часть инструмента, вновь накинулся на участкового.

Не остановил мужчину и предупредительный выстрел из табельного пистолета. В итоге участковому пришлось вести огонь на поражение. Нападающий получил ранение и был доставлен в больницу. Расследование уголовного дела продолжается.