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08.07.2020 19:38
Рубрика: Общество

Вятский госуниверситет вручит выпускникам дипломы в игре Minecraft

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Фото: Christian Petersen/Getty Images/AFP Фото: Christian Petersen/Getty Images/AFP
Фото: Christian Petersen/Getty Images/AFP

Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, Вятский государственный университет в Кирове проведет процедуру вручения виртуальных дипломов выпускникам в локации вуза, созданной в игровой вселенной Minecraft, сообщил "РГ" директор Политехнического института ВятГУ Иван Губин.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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По его словам, коллективу стало обидно за нынешних выпускников вуза, и тогда заведующий лабораторией виртуальной реальности вуза Иван Денисов предложил использовать популярную игру. Воплотить идею в реальность взялась группа студентов первого-второго курсов.

Им выдали поэтажные планы зданий вуза, сделали фото- и видеосъемку помещений. В качестве тех, кто будет выдавать диплом - декана и других сотрудников вуза - выступят персонажи игры. Но для этого, как пояснил первокурсник факультета автоматики и вычислительной техники Кирилл Бабинцев, будут "отрисованы" конкретные люди. Правда, озвучивать их нужно будет через другую программу, поскольку Minecraft этого не позволяет.

Выпускник вуза будет получать диплом в игре от первого лица. Для этого ему надо будет в назначенное время зайти в игру, пройти по виртуальным коридорам вуза и оказаться в аудитории, где станет проходить процедура. Это будет то же самое помещение, где обычно проходит вручение реальных, а не виртуальных дипломов.

По словам Ивана Губина, процедура вручения дипломов реальным, а не виртуальным деканом будет также продублирована видеотрансляцией, а ее копии выпускникам раздадут на память. Позже они получат настоящий диплом с соблюдением всех защитных процедур, предусмотренных ограничительными мерами.

Ориентировочно вручение дипломов в Minecraft пройдет в середине июля, после окончания защиты.

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