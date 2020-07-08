Жительницу Балахны наказали за выгул кабана на детской площадке

Жительницу Балахны привлекли к ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Инцидент произошел 28 марта этого года. Принадлежащий женщине кабан гулял на детской площадке возле дома 30 по улице Горького в Балахне. В пресс-службе уточнили, что это явилось нарушением временных правил содержания домашних животных на территории Нижегородской области, действовавших в тот момент.

На рассмотрение дела об административном правонарушении хозяйка кабана не явилась, попросив провести заседание без нее. Мировой судья Балахнинского судебного района признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде предупреждения.