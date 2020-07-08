Александр Усс поручил усилить взаимодействие при тушении лесных пожаров на севере края

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел совещание в краевом Лесопожарном центре. Главной темой стала ситуация с лесными пожарами на севере края и меры, принимаемые для оперативного реагирования. Лесопожарная обстановка находится на личном контроле главы региона.

- На сегодня у нас есть объективные факторы, которые снижают эффективность работы. Это явная недостаточность финансирования - край тратит на это около 1,5 миллиардов рублей ежегодно, а получает компенсацию на реализацию полномочий в этой сфере в три раза меньше - около 500 миллионов. Кроме того, мы неоднократно ставили вопрос о создании специализированного лесопожарного центра на севере края, коль скоро именно на этих территориях происходит около 80 процентов всех пожаров. И это тушение либо крайне сложное, либо практически невозможно без наличия такого центра. И, тем не менее у нас есть еще свои резервы - свои неиспользованные возможности. Мы можем повысить эффективность работы и увеличить отдачу от той техники, которую вы сегодня показывали, достичь результатов за счет более слаженного взаимодействия между теми, кто непосредственно занимается тушением пожаров, силами МЧС, арендаторов лесных угодий и органов местной власти, - подчеркнул Александр Усс.

Из-за аномальной жары и высокой грозовой активности на севере края возросло количество и площади лесных пожаров. В регионе введен режим ЧС в лесах. С середины июня в Эвенкии и Приангарье начали наращивать группировку лесопожарных формирований, сейчас ее общая численность - более 1400 человек, 170 единиц техники, около 30 воздушных судов. Большинство очагов возгораний зафиксировано в труднодоступных территориях Эвенкийского, Богучанском, Кежемского и Мотыгинского районов. Угрозы населенным пунктам нет.

Губернатор осмотрел новую спецтехнику и оборудование - все это появилось на вооружении у лесных огнеборцев благодаря нацпроекту "Экология". В региональной диспетчерской службе, где аккумулируется вся информация о лесопожарной обстановке, Александру Уссу показали возможности системы дистанционного мониторинга. Она позволяет в режиме реального времени контролировать ситуацию в отдаленных районах и оперативно реагировать на возникающие угрозы. Сейчас в наиболее горимых районах в центре и на юге края установлены 30 видеокамер, в августе дополнительно установят еще 30. Также диспетчеры используют данные космомониторинга, наземного и авиапатрулирования территорий.

По словам первого заместителя руководителя краевого Лесопожарного центра Виталия Простакишина, в 2020 году в рамках совершенствования системы охраны лесов от пожаров в регионе возродили парашютно-пожарную службу: на базе трех авиаотделений в Кежемском, Енисейском и Тасеевском районах сконцентрированы крупные группировки парашютистов-пожарных общей численностью 60 человек. За счет средств ОК "РУСАЛ" организована авиационная охрана 505 тысяч гектар резервных лесов от пожаров в Нижне-Енисейском лесничестве. Активно применяется практика внутрибазового маневрирования силами и средствами Лесопожарного центра, а также оперативного привлечения к тушению лесных пожаров федерального резерва, авиапожарных других регионов, лесопользователей, сотрудников МЧС.

Справка

Всего с начала сезона в крае зафиксировано 1 045 лесных пожаров на площади 226 тысяч гектаров (за аналогичный период 2019 года возникло 1 152 пожара на площади 317 тысяч гектар). В первые сутки с момента обнаружения ликвидировано 70 процентов возгораний. Весенний пик лесных пожаров пришелся на третью декаду апреля. Тогда возгорания фиксировались в основном из-за неосторожного обращения с огнем местного населения и переходов огня с земель иных категорий. Сейчас причиной лесных пожаров чаще всего являются сухие грозы.