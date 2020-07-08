Алтайским турбазам грозит остановка деятельности за массовые дискотеки

Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, основанием для таких проверок стали сообщения средств массовой информации и социальных сетей, где были выложены видео с этих развлекательных мероприятий. "Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю проверят работу трех юридических лиц и одного предпринимателя на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях действующих в регионе ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве.

Названия турбаз в прокуратуре не озвучивают, но социальные сети пестрят видео с дискотек на турбазах озера Ая. По оценкам участников этих вечеринок, там собирались от нескольких сотен до двух тысяч человек.

- Плановые проверки мы сейчас не проводим, - пояснила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. - Но при обращении граждан с жалобами или по сообщениям СМИ прокуратура дает разрешение на проведение внеплановых проверок. Если информация о массовых развлекательных мероприятий на турбазах подтвердится, то организаторы будут привлечены к административной ответственности.

В Роспотребднадзоре отметили, что турбазам грозят большие штрафы - от 50 до 150 тысяч рублей для предпринимателей и от 200 до 500 тысяч для юридических лиц или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Учитывая, что из-за "антикоронавирусных" мер туробъекты уже не работали три месяца - апрель-май-июнь, то приостановка деятельности еще на два-три месяца может привести к очень серьезным последствиям для нарушителей санитарного режима.

Напомним, что туристические объекты в Алтайском крае смогли открыться только 27 июня с введением первого этапа снятия ограничений. Но при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Однако не все соблюдают эти нормы.

Между тем, с 3 июля в Алтайском крае отмечен резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки в регионе выявлено 188 новых случаев инфицирования, а общее число зараженных достигло 4897 человек, 109 из которых умерли.

По мнению Ульяны Калининой, одна из причин такого резкого подъема заболеваемости - частичное снятие ограничений, открытие турбаз и кафе, а также организация массовых мероприятий и работа стихийных пляжей, несмотря на запреты.