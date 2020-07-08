В Новосибирске приступила к работе контактная группа, в задачу которой входит организация общественного контроля подготовки к отопительному сезону. По предложению Сибирской генерирующей компании (СГК) в состав группы вошли энергетики, представители муниципальной власти и общественности, а также эксперты.

Первое заседание контактной группы состоялось 30 июня. Учитывая эпидемиологическую обстановку, его провели в режиме онлайн. Это позволило потребителям задать актуальные вопросы о качестве теплоснабжения, а представителям мэрии и СГК - отвечать на них, используя последние оперативные данные.

Наибольшее число вопросов касалось летней ремонтной кампании, проходящей на тепловых сетях и объектах генерации. Как отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев, согласно совместному плану СГК и городских властей, основное внимание в этом году уделено магистральным линиям.

- В этом году мы ведем капитальный ремонт на одиннадцати участках сетей, их общая протяженность - около пяти километров. Это десять магистральных участков и один - внутриквартальных сетей. Сегодня работы идут на девяти объектах, свыше 37 процентов их объема выполнено, - сообщил участникам обсуждения директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

По его словам, общий объем инвестиций в ремонт, реконструкцию и развитие теплосетей в этом году составляет 2,25 миллиарда рублей. Значительная часть этой суммы - 400 миллионов рублей (с учетом финансирования в прошлом году) - направлена на реконструкцию тепловой сети в районе улиц Кошурникова и Бориса Богаткова. Работы развернуты на участке протяженностью почти километр. В результате будет обеспечен перспективный резерв мощности, необходимый для подключения к ТЭЦ-5 новых потребителей в Центральном округе Новосибирска.

Ремонт стоимостью 76,5 миллиона рублей идет и на теплотрассе, расположенной внутри Октябрьского моста. Проект по замене старых труб на этом объекте планируется завершить в 2021 году.

Андрей Колмаков также сообщил о том, что СГК в текущем году установит шесть насосов на перекачивающей насосной станции № 2. После того как еще четыре насоса заработают в 2021 году, станция не только обеспечит качество и надежность теплоснабжения, но и позволит подключать к теплу новые жилые комплексы, строящиеся в Кировском районе.

В ходе обсуждения блогер Михаил Докукин рассказал о том, что в соцсетях потребители чаще всего жалуются на недостаточно высокую температуру горячей воды и на сроки восстановления горячего водоснабжения после проведенных гидравлических испытаний.

По этому поводу руководитель Новосибирского филиала СГК отметил, что энергетики не заинтересованы в затягивании сроков отключений. Прекращение подачи горячей воды негативно сказывается на выручке компании, но отказаться от испытаний теплосетей невозможно - на сегодня это самый эффективный метод предотвращения аварий и отключений зимой.

- Испытания новосибирских теплосетей завершатся в конце июля, - добавил к вышесказанному Дмитрий Перязев.

Эксперт теплоэнергетического рынка Сергей Бухаров предложил муниципалитету ускорить процесс подготовки к заключению концессионного соглашения в отношении сетевого хозяйства. По его мнению, это позволит увеличить финансирование ремонтов инфраструктуры. Еще один участник контактной группы - эксперт Оксана Царапкина призвала к укреплению платежной дисциплины потребителей, которая ухудшилась в связи с общей экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса и уже привела к сокращению оперативного персонала на рынке управления жильем.

Члены контактной группы еще вернутся к вопросам подготовки теплового хозяйства к отопительному сезону. Такие обсуждения до его старта предполагается провести минимум дважды. Представители общественности обозначили ряд тем, которые хотели бы обсудить, в том числе формирование тарифов с учетом изменения рыночных цен на уголь.

Между тем

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин выразил надежду, что совместная работа энергетиков, властей, экспертов и общественников даст положительный эффект. Тем более что такой опыт уже накоплен при организации экологического мониторинга, который проводился в течение года в связи с использованием на ТЭЦ-5 нового для станции вида топлива - бурого угля.