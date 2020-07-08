С новой концертной программой в формате "фронтовых бригад" выступают этим летом артисты областного центра народного творчества и самодеятельных коллективов. Нести культуру в массы, несмотря на особый режим из-за пандемии коронавируса, помогает мобильный клуб, оснащенный выдвижной сценой, световым и звуковым оборудованием с автономным источником электроэнергии.

Так, в минувшее воскресенье творческие коллективы выступили перед жителями трех населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого района - села Худяшово, поселков Восходящий и Новый.

А с 17 по 19 июля автоклуб будет работать в селе Шестаково Чебулинского района, где, кстати, ведутся палеонтологические раскопки. Там как раз стартуют традиционный фестиваль-конкурс народного творчества "В гостях у динозавра" и региональная выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества "Кладовая ремесел".

Чуть позже с передвижным творческим проектом "Перекресток культур" познакомятся жители поселка Усть-Кабырза Таштагольского района - участники и зрители межрегионального фестиваля-конкурс авторской песни "Трехречье". Он посвящен памяти поэта-певца Анатолия Тунекова, хранителя обычаев и традиций шорского народа. Местного колорита празднику добавит выставка изделий мастеров-ремесленников "Золотая Шория".

Тем временем

Новое арт-пространство под открытым небом "Попкорн" открылось в Кемерове. Во дворе Дома актера оформили лаунж-зону с уютными креслами, уличными обогревателями и большим экраном, где теперь проводятся различные праздники, квесты, флешмобы, тематические вечера, кинопоказы и другие мероприятия для людей всех возрастов. А посетителям креативно-рекреационного пространства "Эвент-парк", созданного в рамках областной акции "Лето с доставкой на дом", предлагают бесплатные мастер-классы и открытые уроки латинских танцев.